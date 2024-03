Noorse koning Harald heeft pacemaker gekregen

Koning Harald van Noorwegen heeft een pacemaker gekregen. Dat gebeurde in een ziekenhuis in Maleisië. Daar was hij opgenomen vanwege een infectie.

De 87-jarige koning was op vakantie in Maleisië toen hij in het ziekenhuis terechtkwam. De vorst heeft inmiddels een tijdelijke pacemaker gekregen vanwege een lage hartslag. De operatie is goed verlopen. Het gaat naar omstandigheden goed met de koning, maar hij heeft nog wel veel rust nodig, meldt het Noorse koningshuis.

De ingreep moet de reis naar huis veiliger maken. Die reis moet ergens de komende dagen plaatsvinden.

Koning Harald is sinds 1991 het ceremoniële staatshoofd van Noorwegen en is op dit moment de oudste monarch van Europa. Hij is de afgelopen jaren vaker opgenomen geweest in ziekenhuizen vanwege infecties. Ook heeft hij al eerder een hartoperatie ondergaan.