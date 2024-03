Wandelaars halen in Utrecht ruim 900.000 euro op voor onderzoek naar ALS

Bij een wandelevenement in Utrecht is ruim 900.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de dodelijke zenuw- en spierziekte ALS. Ruim 3000 mensen liepen vannacht mee met de zogenoemde ALS Sunrise Walk.

Tijdens de wandeling liepen deelnemers uit het hele land in een nachtelijke tocht de zonsopgang tegemoet. Deelnemers liepen dit jaar door de binnenstad van Utrecht en konden kiezen uit een afstand van 25, 15 of 5 kilometer. Iedereen finishte rond zonsopgang bij de Jaarbeurs.

Hockeyteam in actie voor trainer

Hoewel de wandeling eigenlijk niet voor kinderen is bedoeld, liep er uit Bunnik een team kinderen mee, schrijft RTV Utrecht. Zij deden mee aan het evenement voor hun hockeytrainer Frank Bos. Hij kreeg vorig jaar de diagnose ALS.

"Het is heel mooi, maar soms ook zwaar om te zien", vertelde Bos eerder aan de regionale omroep. "Echt een teken van liefde en saamhorigheid en dat zie je in alles terug. Ik krijg mensen in beweging terwijl ik zelf eigenlijk niet meer kan bewegen."

Ook mensen met ALS-diagnose liepen mee

Volgens de organiserende Stichting ALS Nederland deden er vannacht ook zeventien mensen mee die zelf de diagnose ALS hebben. "Voor velen is het meedoen, naast het inzamelen van geld voor onderzoek, ook een manier om hun onmacht om te zetten in draadkracht", aldus de stichting. Het is de derde keer dat het wandelevenement werd georganiseerd.

In totaal hebben de deelnemers 916.146 euro opgehaald, volgens de stichting een record. Dit bedrag loopt nog op, omdat er nog tot eind maart kan worden gedoneerd.