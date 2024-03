Kopecky heeft haar revanche in Strade Bianche; te sterk voor Longo Borghini in slotbeklimming

De volgende was Puck Pieterse, gevolgd door opnieuw Vollering, die vervolgens de Italiaanse Elisa Longo Borghini erover heen zag komen. Niewiadoma volgde en ook Vos wist nog aan te haken, zodat er even een kopgroep van vier ontstond.

Met nog ruim twintig kilometer te gaan werden de drie koplopers op een van de steile korte klimmetjes ingerekend. Een groep van 21 rensters maakte zich op voor de finale van de koers met start en finish in Siena. Het was Vollering, die namens SD Worx als eerste het vuurtje aanstak met een tempoversnelling op de Colle Pinzuto, de voorlaatste grindstrook.

Het initiatief in die groep lag bij Kopecky die op 42 kilometer van de meet met groot machtsvertoon omhoog beukte op de grindstrook Le Tolfe.

Amber Kraak, Riejanne Markus en de Wit-Russische Alena Amjaljoesik bleven over van de elf vluchters, maar hadden inmiddels wel een hijgende groep achtervolgers in hun nek, met daarin alle grote favorieten.

Met nog 47 kilometer voor de boeg ontstond er een kopgroep van elf rensters, die langzaam maar zeker uitdunde, mede door een glijpartij van Mischa Bredewold op het vochtige asfalt in de afdaling na de grindstrook van Strada del Castagno.

Een mooie revanche voor de Belgische, die in 2023 met een banddikte verschil in Siena verloor van Vollering.

Lotte Kopecky heeft de Strade Bianche Donne op haar naam geschreven. De winnares van 2022 was na 137 kilometer koersen in de tweede wielerklassieker van het seizoen bij de vrouwen sterker dan Elisa Longo Borghini. Demi Vollering, vorig jaar winnares, werd op 26 seconden derde.

Het tweetal nam een voorsprong van 23 seconden en mocht samen om de zege in de tiende editie van de Italiaanse koers gaan strijden. In de steil omhoog lopende aankomst sprintte Kopecky met veel machtsvertoon weg bij haar Italiaanse rivale voor haar tweede zege in de Strade Bianche.