Zorgen in Duitsland over mogelijk door Russen afgeluisterd gesprek luchtmacht

De Duitse krijgsmacht en de regering van bondskanselier Scholz zijn in verlegenheid gebracht doordat Rusland een vermoedelijk afgeluisterd gesprek van de luchtmachtleiding heeft gepubliceerd. Scholz noemt het een zeer ernstige kwestie en zegt dat die zo snel mogelijk moet worden opgehelderd.

Het hoofd van de Russische staatszender RT plaatste het gesprek van zo'n 30 minuten gisteren op Telegram. Verschillende Duitse media melden vandaag dat het fragment authentiek is. Het gaat om delen van een Webex-videovergadering van 19 februari.

De hoogste baas van de luchtmacht, luitenant-generaal Gerhartz, overlegde toen met officieren over de eventuele inzet van Duitse Taurus-kruisraketten in Oekraïne. Ze vroegen zich onder meer af of de raketten technisch in staat zijn om de Krimbrug te raken, die Rusland met het door Rusland geannexeerde schiereiland verbindt. De brug is al verschillende malen doelwit geweest van aanvallen.

Scholz wil Taurus niet naar Oekraïne

De voorzitter van de parlementaire commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten wil opheldering van de regering. "Ik vraag me af of dit een eenmalige gebeurtenis is of dat het om een structureel veiligheidsprobleem gaat", zegt Bondsdaglid Von Notz.

Politici wijzen erop dat het door Rusland naar buiten brengen van het gesprek bedoeld is om het leveren van de Taurus-raketten te voorkomen. De Duitse regering staat onder grote druk van westerse bondgenoten om de kruisraketten aan Oekraïne te geven.

Bondskanselier Scholz zegt overigens steeds dat hij dat niet wil. "Ik zal geen besluit nemen waardoor Duitse militairen op enigerlei wijze betrokken raken in Ruslands verschrikkelijke oorlog in Oekraïne", zei hij gisteren nog. De Taurus-raketten kunnen volgens Scholz alleen met behulp van Duits personeel worden ingezet in Oekraïne.