Uitvaart in Amsterdam van doodgeschoten rapper Bigidagoe

In Amsterdam-Zuidoost wordt de herdenkingsdienst gehouden voor de doodgeschoten rapper Danzel Silos, bekend als Bigidagoe. In en rond het uitvaartcentrum zijn meer dan 200 mensen aanwezig. Tientallen mensen staan buiten bij Amsterdam Bijlmer Arena en bekijken de ceremonie via een livestream op een groot scherm. Volgens de uitvaartondernemer volgen duizenden mensen de uitvaart op deze manier.

De 26-jarige Amsterdammer werd vorig weekend neergeschoten na een feest vlak bij station Sloterdijk en overleed later aan zijn verwondingen. Woensdag werd de vermoedelijke schutter aangehouden op een luchthaven in Parijs. Deze 20-jarige Amsterdammer stond volgens de politie op het punt naar Frans-Guyana te vertrekken.

Extra politie

Silos hoorde bij de omstreden rapformatie Zone 6. Na zijn overlijden waren bij meerdere locaties in Amsterdam explosies die door de politie aan zijn dood worden gelinkt. Daarom is bij de uitvaart uit voorzorg extra politie. In de buurt staat de mobiele eenheid paraat, al is het op dit moment rustig.

De rapper is eerder betrokken geweest bij verschillende criminele feiten. In 2021 werd Bigidagoe neergeschoten, vermoedelijk vanwege een conflict met een andere rapgroep. Vlak daarna werd het huis van zijn moeder beschoten. Later dat jaar werd de rapper opgepakt voor het bezit van een vuurwapen.