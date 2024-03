Inwoners Heerlen vinden Romeinse vloer tijdens onderzoek in eigen tuinen

Een Romeinse vloer en Romeins aardewerk, dat zijn enkele van de ruim 8000 vondsten die zijn gedaan bij een groot archeologisch onderzoek door inwoners van Heerlen. Die werden daarbij ondersteund door archeologen.

Tijdens het onderzoek werd er door inwoners afgelopen september zelf gezocht in hun eigen achtertuinen. Ook werd er gezocht op openbare plekken. Archeologen hielpen mee en de resultaten van het onderzoek werden afgelopen avond gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst.

Het huidige Heerlen is gebouwd op de resten van de Romeinse stad Coriovallum. De kans dat je in Heerlen iets vindt uit de Romeinse tijd als je er gaat graven, is dan ook groot. In totaal werd er voor 211 kilo aan materiaal gevonden.

"Het gat dat we maakten tijdens het onderzoek was een meter diep. En het was best zwaar om dat te graven omdat het erg warm was die dag", zei een van de deelnemende inwoners tijdens de bijeenkomst gisteravond. De inwoners hadden één dag de tijd om te graven. In eerste instantie gingen ze voorzichtig te werk. "Totdat de archeoloog erbij kwam, die zei dat we dieper moesten graven om in de Romeinse laag te komen."

Opmerkelijke vondst in hele kleine tuin

De opmerkelijkste vondst werd gedaan in een hele kleine tuin waarvan de onderzoekers dachten dat er niets gevonden zou worden omdat er op die plek al veel gebouwd, en dus gegraven, is in het verleden. "Het werd ook nog eens gevonden in het meest verstedelijkte gedeelte waar we zochten. We dachten echt dat we daar niets zouden vinden", zegt stadsarcheoloog Hilde Vanneste een dag na de bijeenkomst.

Op die plek werden zo'n 85 centimeter onder de grond de restanten van een Romeinse vloer gevonden, bedolven onder een dikke laag Romeins puin. "Ik vind het heel bijzonder dat we dat daar vonden. Het hoorde waarschijnlijk bij een openbaar gebouw uit de Romeinse tijd", zegt Vanneste. Het gaat om een Romeinse mortelvloer, een soort uitgesmeerd cement, dat deel uitmaakte van een groot Romeins bouwwerk waarvan eerder al delen waren opgegraven.

Op onderstaande foto is links het gat te zien waarin de Romeinse vloer gevonden werd. Rechts zie je resten van een gebouw dat er nog eerder heeft gestaan: