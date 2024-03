Zes jaar cel voor voorbereiden drugshandel via Amsterdamse haven

Een 34-jarige man uit Almere is veroordeeld tot zes jaar cel voor het voorbereiden van drugshandel en -transport via de haven van Amsterdam. Volgens de rechtbank vervulde hij als havenmedewerker maandenlang een essentiële en coördinerende rol. Hij kreeg de straf ook voor het vervoeren en verstrekken van zes kilo MDMA.

De verdachte werkte voor een overslagbedrijf in de haven van Amsterdam. Hij had daardoor kennis over transporten en toegang tot IT-systemen en beveiligde panden. De rechtbank acht bewezen dat de man in 2020 die kennis maandenlang met anderen deelde om drugshandel via de haven mogelijk te maken.

Zo keek hij namen van schepen na op kantoor, stuurde hij lijsten met scheepsnamen die hij had ontvangen door en ook foto's van plattegronden van schepen. De man gebruikte daarbij onder meer een cryptotelefoon, meldt Omroep Flevoland.

Versleutelde berichten

De politie kwam de man op het spoor dankzij gekraakte SkyECC-berichten. Uit ontcijferde chats bleek dat hij meerdere mensen had voorzien van informatie die voor de invoer van cocaïne kon worden gebruikt.

Nadat de berichten in 2022 werden ontsleuteld en er een onderzoek naar hem liep, bleek dat de verdachte vorig jaar nog altijd bezig was om de invoer van cocaïne mogelijk te maken. Hiervoor had de man ontmoetingen, besprekingen en telefoongesprekken met andere verdachten. In datzelfde jaar zag de politie dat hij zes kilo MDMA overhandigde.

Uit de gekraakte berichten wordt volgens de rechtbank duidelijk dat er georganiseerd te werk is gegaan en dat de verdachte een "sturende en leidende rol" had. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan. "De verdachte heeft grof misbruik gemaakt van zijn cruciale positie als havenmedewerker."

Waardevolle informatie

Tijdens de behandeling van de rechtszaak had de verdachte verklaard dat hij nooit de intentie had om drugshandel mogelijk te maken. De berichten verstuurde hij naar eigen zeggen om "stoer te doen".

De rechtbank gaat hier niet in mee. "Verdachte heeft anderen frequent geadviseerd, zeer concrete informatie gedeeld en heeft die informatie ook actief aangeboden. Algemeen kan worden gesteld dat een havenmedewerker zich bewust is van de waarde die dit soort informatie heeft."

Hoewel de besproken plannen nooit zijn uitgevoerd, denkt de rechtbank dat de verdachte wel degelijk serieuze intenties had. "Dat alles 'pure praat voor aandacht' was, ziet de rechtbank op geen enkele manier in de berichten terug."

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij nooit opening van zaken heeft gegeven en in zijn verklaringen zijn bijdrage zo veel mogelijk heeft geminimaliseerd. "Daarmee heeft verdachte geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen." De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.