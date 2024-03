Babadi blijft toch bij PSV na lange soap, contract getekend tot 2028

Sinds de start van het huidige seizoen was het aflopende contract van Babadi al onderwerp van gesprek in Eindhoven.

De Eindhovenaren wilden alsnog verlengen en bleven geduldig in gesprek met Samuel Babadi, de zaakwaarnemer en negen jaar oudere broer van het talent, en de Duitse Sahr Senesie, die samen bedachtzaam alle mogelijkheden overwogen.

De speler zelf gaf herhaaldelijk aan blij te zijn bij PSV en de voorkeur te geven aan een langer verblijf, ondanks interesse van verschillende topclubs.

Rotterdamse kapers op de kust

Bijna twee weken geleden werd er gespeculeerd dat de PSV-speler gesprekken zou hebben gehad met Feyenoord.

De interesse van de Rotterdammers zorgde deze week voor extra spanning bij PSV, vooral omdat de topper tussen de regerend landskampioen en de huidige koploper van de eredivisie komende zondag op het programma staat (14.30).

Zondag lijkt Babadi na zijn verlenging een aanzienlijke kans op speeltijd te hebben. Omdat Joey Veerman mogelijk niet beschikbaar is. Echter is ook Guus Til is een optie om Veerman te vervangen in de basis elf.