Is PSV ook zonder Veerman geoliede machine? 'Unieke voetballer in Nederland'

PSV mist zondagmiddag in de topper tegen Feyenoord (14.30 uur) hoogstwaarschijnlijk Joey Veerman. Dan wordt in Eindhoven duidelijk of de eredivisiekoploper ook zonder de momenteel licht geblesseerde Volendammer een geoliede machine is. Veerman maakte recentelijk in de wedstrijden tegen Borussia Dortmund en PEC Zwolle extra indruk met zijn passes, inzicht en verfijnde manier van voetballen. Het optreden van de middenvelder leverde hem na de wedstrijd tegen Dortmund de titel 'speler van de week' op in de Champions League. Complimenten alom Analist Ibrahim Afellay omschreef Veerman in Studio Voetbal als "onmisbaar" voor het dynamische voetbal van PSV. En Pierre van Hooijdonk in dezelfde uitzending: "Elke bal die Veerman geeft, daar zit een boodschap achter. Hij doet de bal nooit pijn." Complimenten alom voor de voetballer, die ook weer tot de voorselectie van het Nederlands elftal behoort.

Ook analist en ex-prof Kees Kwakman vindt dat zijn voormalige teamgenoot - de twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij FC Volendam in 2016/2017 - een groot stempel op het elftal van trainer Peter Bosz drukt. Maar is Veerman echt al onmisbaar voor PSV? "Er staan altijd andere spelers op, maar natuurlijk gaat PSV Veerman tegen Feyenoord missen. Een speler zoals Veerman vind je nergens anders op de Nederlandse velden, en er zijn er ook niet veel van in Europa te vinden", aldus Kwakman. "Als je ziet hoeveel kansen Veerman in een wedstrijd creëert of ergens de oplossing voor vindt... Een aanval begint vrijwel altijd bij hem. Hij is een unieke voetballer, een speler voor wie je naar het stadion komt."

In Studio Voetbal wordt de ontwikkeling van PSV-middenvelder Joey Veerman besproken. - NOS

Behalve op het aanvallende aspect van PSV is de afwezigheid van Veerman zondagmiddag ook van invloed op het spel van teamgenoot Jerdy Schouten, verwacht Kwakman. "Die twee zijn op het middenveld van PSV ontzettend complementair aan elkaar. Veerman met zijn offensieve passes en Schouten met zijn defensieve kwaliteiten. Als Veerman wegvalt, valt er ook een stukje van Schouten weg. Veerman, Schouten en Boscagli, daar begint het in voetballend opzicht altijd bij voor PSV." PSV zonder Veerman moeizaam Veerman speelde in 2024 vanwege een kuitblessure vijf duels op rij niet. Toeval of niet, prompt vielen de resultaten van het Veerman-loze PSV tegen met onder meer de bekeruitschakeling tegen Feyenoord, een gelijkspel tegen FC Utrecht en Ajax en een moeizame thuiszege op Almere City. Even was PSV niet meer de ploeg die met harde hand regeerde. Bosz vertelde vrijdagmiddag dat de afwezigheid van Veerman niet de hoofdreden voor die mindere resultaten is geweest. "We hebben een periode gehad waarin ik de ploeg wat vermoeid vond, omdat we veel wedstrijden achter elkaar speelden. Dat is een aanslag." "Ik denk dat de frisheid nu weer terug is bij ons", ging Bosz verder. "Ik zag dat een aantal weken geleden al op de training en dat resulteert nu in goed spel in wedstrijden, zoals tegen Dortmund en met name tegen PEC Zwolle. We zullen in Veerman een goede speler missen waarschijnlijk, maar ik krijg daar ook een goede speler voor terug."

De inzetbaarheid van Joey Veerman is onzeker voor PSV-trainer Peter Bosz in de aanloop naar de cruciale thuiswedstrijd tegen Feyenoord van zondag (14.30). - NOS