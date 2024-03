Paris Saint-Germain went alvast aan toekomst zonder Mbappé, aanvaller in rust gewisseld

Paris Saint Germain probeert alvast te wennen aan een toekomst zonder vedette Kylian Mbappé. De veelbesproken aanvaller werd vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen AS Monaco (1-1) door trainer Luis Enrique al in de rust gewisseld.

De Franse stervoetballer, die zijn contract bij de club uit Parijs niet wil verlengen en in verband wordt gebracht met Real Madrid, bekeek de tweede helft tegen zijn oude club op de tribune naast zijn moeder.

"Het was honderd procent de beslissing van de trainer", zei Enrique na afloop. "Vroeg of laat zullen we er aan moeten wennen dat we zonder Kylian spelen. Ik nam deze beslissing voor de club."

Mbappé trok na zijn wissel een trainingspak aan, werd bellend in de spelerstunnel gesignaleerd en toog toen naar de tribune, in plaats van bij zijn teamgenoten op de bank te gaan zitten.

De 25-jarige spits, die werd gewisseld voor Randal Kolo Muani, scoorde in zeven seizoenen bij PSG 244 goals. Dit seizoen staat de teller op 21 doelpunten.

PSG vs. Sociedad

PSG staat na de puntendeling eerste in de Franse competitie met een voorsprong van twaalf punten op Brest en dertien op Monaco.

De ploeg uit Parijs speelt dinsdagavond de return in de achtste finales van de Champions League tegen Real Sociedad. De Franse ploeg won de thuiswedstrijd met 2-0.