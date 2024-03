Debutant Geerds bij WK indoor naar halve finales 60 meter horden

Hordeloper Job Geerds heeft zich bij zijn debuut bij de wereldkampioenschappen indoor geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden.

De 21-jarige Amsterdammer finishte zaterdagochtend in Glasgow in zijn serie als derde (7,66 seconden) en dat was precies genoeg om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de halve eindstrijd, die zaterdagavond om 20.10 uur op het programma staat.