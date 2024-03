Bloemenzee op graf Navalny groeit, Russische oppositieleider ook elders herdacht

Ook elders in Rusland en in andere landen zijn bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan de oppositieleider die twee weken geleden stierf in een strafkamp. In Rusland zijn gisteren volgens mensenrechtenorganisatie OVD-Info zeker 91 mensen gearresteerd die Navalny wilden eren.

In verschillende wereldsteden waren gisteravond herdenkingen, zoals in Barcelona, Parijs en Los Angeles. Ook op de Dam in Amsterdam gebeurde dat. In Washington, Belgrado, Warschau en Berlijn kwamen mensen samen bij de Russische ambassade.