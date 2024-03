Succesvolle Fontana keert, ondanks intriges, vlak voor WK terug in Italiaanse shorttrackploeg

Fontana kwam sinds de Olympische Spelen van 2022 in Peking niet meer uit voor de Italiaanse ploeg. Er was een conflict tussen haar en de Italiaanse bond, omdat haar echtgenoot Anthony Lobello Fontana's persoonlijke trainer was.

Shorttrack-schaatser Arianna Fontana is opgenomen in de Italiaanse selectie voor de WK in Rotterdam, dat van 15 tot en met 17 maart wordt gehouden.

Fontana is de meest succesvolle Italiaanse olympische atlete. In zowel 2018 als 2022 won ze goud op de 500 meter. In totaal behaalde ze elf olympische medailles. Ook werd ze in 2015 wereldkampioen op de 1.500 meter.

Met de WK in aantocht zijn meer grote namen teruggekeerd: vorige maand kwamen Suzanne Schulting in de Canadese Kim Boutin ook weer in actie na een tijd afwezig te zijn geweest.