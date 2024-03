Vier doden na droneaanval Odesa, mogelijk ook aanval in Sint-Petersburg

Bij een Russische droneaanval op een flatgebouw in de Oekraïense stad Odesa zijn vier mensen omgekomen en acht mensen gewond geraakt. Enkele mensen zijn vermist. President Zelensky zegt op Telegram dat achttien nog bewoonde appartementen zijn geraakt.

In een video die de president plaatste, is te zien dat een gebouw volledig verwoest is en reddingswerkers het puin doorzoeken. Later zou nog iemand levend gevonden zijn en onder het puin vandaan zijn gehaald.

Russische nieuwsmedia meldden even later dat er ook een explosie zou zijn geweest op een flatgebouw in Sint-Petersburg. Lokale media en mensen op sociale media spreken van een droneaanval, het nieuws is nog niet geverifieerd. Volgens de autoriteiten zijn er geen slachtoffers en zijn zo'n 100 mensen geëvacueerd.

Dit zijn beelden van de schade uit Odesa en Sint-Petersburg: