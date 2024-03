'Schiphol hield rapport over krimp tegen onder druk van KLM'

Vooral de extra belasting bij de transferpassagiers "legt een bom onder het verdienmodel van KLM", zegt Nandram. KLM heeft van Schiphol een zogenoemde hub gemaakt. Het haalt passagiers van over de hele wereld om ze vervolgens via Amsterdam door te laten vliegen naar andere delen van de wereld. KLM vreest dat passagiers uitwijken naar bijvoorbeeld Frankfurt, Parijs of Londen. "Dus de hubs van de concurrentie."

Volgens het rapport zou bijvoorbeeld voor een vlucht naar New York in 2030 een taks van 75 euro gelden en 175 euro in 2050.

Het probleem zit hem dus vooral in de vliegtaks. Die is nu 29 euro per vlucht en zou volgens dat plan verhoogd moeten worden. De taks zou afstandsafhankelijk moeten zijn en ook gelden voor zogenoemde transferreizigers, dus voor mensen die alleen overstappen op Schiphol vanuit een ander land en doorreizen naar een andere bestemming. In het plan zou ook de vermindering van het aantal nachtvluchten staan.

Om die krimp voor elkaar te krijgen, ging de overheid in gesprek met alle betrokkenen en vroeg hun om met alternatieven te komen, zegt Ashwant Nandram, die het stuk in de Volkskrant schreef, in het NOS Radio 1 Journaal.

De reden voor het onderzoek is het plan van het kabinet om het aantal vluchten op Schiphol te verminderen. Binnen een aantal jaar zou het aantal vluchten van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar moeten worden teruggebracht. Dat moet vooral gebeuren vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden van de luchthaven.

Schiphol heeft een rapport over de krimp van de luchthaven niet naar buiten gebracht, onder druk van KLM. Dat meldt de Volkskrant , die het onderzoeksrapport in handen heeft. Daarin zou naar voren komen dat een hogere vliegtaks voor verre vluchten, ook voor transferreizigers, "een veel beter" alternatief is. Maar dat zou ingaan tegen het verdienmodel van KLM.

Persoonlijk aansprakelijk

KLM zegt in de krant dat onderzoekers "geen oog hadden voor het vestigingsklimaat en het weglekeffect van Nederlanders die over de grens gaan om vanuit daar te vliegen". Ook zegt KLM dat van tevoren was afgesproken om samen met Schiphol een besluit te nemen over wel of niet publiceren. De luchthaven zegt dat zulke afspraken niet zijn gemaakt. In de krant stelt Schiphol dat publiceren juist de bedoeling was.

Om de publicatie van het rapport te verhinderen, dreigde KLM om de Schipholdirecteur die verantwoordelijk is voor de strategie persoonlijk aansprakelijk te stellen. Daarop zag Schiphol af van publicatie.

Nandram vermoedt dat nu het nieuws alsnog naar buiten is gekomen de discussie over vliegtaks en de voorgenomen krimp toch gevoerd gaat worden. "Want milieuorganisaties pleiten al langer voor een afstandsafhankelijke taks."