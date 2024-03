'Even stress' vlak voor WK indoor, maar energie sparende Bol toch simpel naar finale

En dus zat Bol ineens in dezelfde serie als de Amerikaanse Alexis Holmes. "Dat is niet ideaal, want zij kan ook 50,30 lopen." Vanwege die late wijziging, was het "even stress" bij de wereldrecordhoudster, die wel graag de serie wilde winnen zodat ze dan in een gunstige baan zou lopen in de halve finales. "Het plan was om 52,00 te lopen, maar ik wist niet of dat kon. Dat was wel echt heel vervelend."

Ondanks haar status als wereldster, was er de avond voorafgaand aan het toernooi toch even flinke stress. World Athletics, de mondiale atletiekbond, had namelijk besloten de hele serie-indeling overhoop te gooien. Normaal gesproken worden de indelingen van de races gemaakt op de beste seizoenstijd van de atleten, dit keer werd besloten dat de wereldranglijst leidend was.

Op zaterdagavond is Gregory Sedoc in de studio voor analyses.

De race was voor Bol een goede balans tussen energie sparen, wat volgens haar "best belangrijk" is tijdens de WK indoor, en "gewoon je ding doen". "Ik heb weleens energie gespaard, waardoor ik maar nét door was. Maar daar had ik een heel slecht gevoel bij toen. Dus het is niet makkelijk."

Een plan B werd gemaakt, maar hoefde uiteindelijk niet gebruikt te worden. Holmes was namelijk ook niet van plan al in de series volle bak te gaan, waardoor de zichtbaar opgeluchte Bol alsnog plan A tot in de perfectie kon uitvoeren: ze liep precies 52,00.

"Er is een superdroge lucht in de hal" aldus Klaver. Daarnaast loopt de baan ook licht op, baan 1 ligt lager dan baan 6. "Dus je loopt een beetje scheef (vooral in baan 5 en 6, red.) waardoor je met een ander soort druk op je lichaam te maken hebt als je de bocht wilt maken. En de bochten zijn ook scherper, omdat het maar een 200 in plaats van 400-meterbaan is."

Lieke Klaver daarentegen nam uitgebreider de tijd om vragen te beantwoorden. Zij legde onder meer uit wat er nou eigenlijk zo anders is aan indoor een 400 meter wedstrijd lopen, in plaats van outdoor.

Toch lukte het de schrijvende pers haar wat quotes te ontfutselen. Zo weten we nu dat ze in de finale "gewoon een goede race" wil neerzetten en dat ze niet bang is voor blessures op de indoorbaan, waar de bochten krapper zijn. "Nee, anders had ik niet meegedaan."

Bekijk de races van Lieke Klaver en Femke Bol in de halve finales van de 400 meter bij de WK indooratletiek in Glasgow. - NOS

Op de vraag of ze een voorkeur heeft voor indoor of outdoor antwoordde Klaver: "Nee, eigenlijk niet. Ik vind beide leuk", om daar vervolgens toch nog met een knipoog een groot voordeel van een indoortoernooi aan toe te voegen. "Hier regent het niet, dat is wel chill."

En in die overdekte Emirates Arena in Glasgow plaatste Klaver zich zonder problemen voor de finale. "Ik moet even rustig gaan zitten en beseffen dat ik nu in de WK-finale sta. Ik heb hier lang van gedroomd."

Niet dat ze voor het eerst in de WK-finale staat overigens, want twee jaar geleden was dat haar ook al gelukt. "Maar ik had toen baan 1 of 2, dat ging helemaal niet toen. Dus laten we er nu wat moois van proberen te maken."

Een Nederlands een-tweetje samen met Bol is volgens Klaver wel ietwat "optimistisch" gedacht, want "ook de Amerikanen zijn goed". Maar onmogelijk is het zeker niet. En over Bol gesproken, die "heeft vanavond alle tijd voor jullie", verzekerde Klaver de aanwezige journalisten.