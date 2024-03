Na 46 jaar doorbraak in mysterieuze Duitse moordzaak

In de Verenigde Staten is een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op een Duitse vrouw in 1978. Die werd thuis overvallen en met meer dan dertig messteken om het leven gebracht. De zaak werd nooit opgehelderd; nu lijkt sprake van een doorbraak.

De moord speelde zich af in de zomer van 1978 in Ludwigsburg, in de buurt van Stuttgart. De verdachte zat daar toen als militair op een Amerikaanse basis.

De zaak werd een zogenoemde cold case. In 2020 bogen Duitse rechercheurs zich er opnieuw over. Die vonden nieuwe aanknopingspunten en zochten de samenwerking met de Amerikaanse FBI. Een vingerafdruk leidde uiteindelijk naar de Amerikaan.

De verdachte, inmiddels 66 jaar oud, is vorige maand opgepakt in de staat New York. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Een motief is nog altijd onduidelijk.