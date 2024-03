In Parijs stijgen de prijzen op weg naar de Spelen, maar niet iedereen profiteert

Nederlanders die overwegen in de komende maanden een bezoekje aan Parijs te brengen, kunnen alvast wat extra geld opzijzetten. In aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen komende zomer gaan tal van prijzen omhoog, van toeristenattracties tot de metro. Wat levert zo'n evenement een stad op, op de korte en lange termijn? Frankrijk-correspondent Frank Renout zag toeristenbelastingen omhoog gaan en prijsstijgingen van metrokaartjes, overnachtingen (één hotel heeft een prijsstijging van 585 procent) en het Louvre - alhoewel dat volgens het wereldberoemde museum niets te maken heeft met de Spelen, maar met stijgende energiekosten.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Lucratieve maanden voor de stad zou je denken. Maar zo simpel ligt het niet, zegt sporteconoom Willem de Boer van de HAN University of Applied Sciences. Een onderzoek over de Olympische Spelen in Londen (2012) toonde namelijk aan dat daar sprake was van een verdrijvingseffect. Dat zit zo: in de weken voorafgaand aan de Spelen blijven de gebruikelijke bezoekers weg, vanwege die toegenomen drukte en hogere prijzen. In die weken zijn zeker buiten het centrum de kamers vaker leeg en dalen de prijzen juist. "Dat kan dus de winst dempen die wordt gemaakt tijdens de Spelen." Correspondent Frank Renout laat zien hoe Parijs duurder is geworden:

Correspondent Frank Renout reist door Parijs en ziet dat overal prijsstijgingen zijn doorgevoerd. Van hotels en metrokaartjes tot het Louvre. Niet geheel toevallig, met de Olympische Spelen in het verschiet. - NOS

Het is volgens De Boer een specifieke groep ondernemers die profiteert, omdat het evenement heel andere bezoekers aantrekt dan die normaal op de stad afkomen. Horeca, hotels, kamerverhuurders en campings zijn de grote winnaars, al speelt wel mee in welke wijken de wedstrijden plaatsvinden. "In Londen waren er ondernemers die zeiden: 'Je kan hier een kanon afschieten, waar zijn onze klanten?' Een kroeg naast Roland Garros draait straks misschien een betere zomer dan die naast het Louvre." De prijsverhogingen zijn meestal gericht op toeristen, maar ook lokale bewoners kunnen daar niet helemaal omheen. "Hotels hebben bijvoorbeeld dynamische prijzen en die zullen na de Spelen weer dalen", zegt De Boer. "Maar bij de prijs van een biertje of een metrokaartje is dat minder. Wat dat betreft hebben sommige private partijen het goed. Die betalen zelf niet mee aan het evenement, maar verdienen er wel aan."

Frankrijk-correspondent Frank Renout: "De Fransen en Parijzenaars zelf zijn nog lang niet dolenthousiast over 'hun' Spelen. Vorig jaar was er al ophef omdat sommige toegangskaarten zo duur zijn. Wie op de eerste rang wil zitten bij de openingsceremonie betaalt bijvoorbeeld 2700 euro. Een makelaar vertelde dat hij luxe appartementen verhuurt voor 35.000 euro per week tijdens de Spelen. De Franse pers spreekt over "duizelingwekkende tarieven" voor een nachtje Parijs. Met de huidige inflatie en geldzorgen van veel Fransen leidt dat tot nogal wat opgetrokken wenkbrauwen."

Leveren de Spelen Parijs ook wat op voor de verre toekomst, zoals pleitbezorgers voor een superevenement graag zeggen? Niet echt, zegt de Boer. "Een evenement als een WK voetbal of de Olympische Spelen heeft geen aantoonbaar langdurige effecten op de economische groei van een land: de baten wegen niet op tegen de kosten. Ook hier is namelijk sprake van een verdringingseffect. Als er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, dan betekent dat dat investeringen elders niet mogelijk zijn." En de Spelen in Barcelona van 1992 dan? Daarvan wordt in het algemeen wel gedacht dat die de stad internationaal op de kaart hebben gezet. De Boer: "Maar dan hebben we het dus over dertig jaar geleden. Inmiddels hebben veel landen vanwege steeds hogere kosten - en een lage bijdrage van organisator IOC - er geen zin meer in. Politici die er wel zin in hadden werden teruggefloten door referenda of de publieke opinie. Ook het IOC heeft dit door. Daardoor zijn er ook kostenbesparende keuzes gemaakt wat betreft het bouwen van stations."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS