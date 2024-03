Een transitie naar een oorlogseconomie: wat betekent dat voor Nederlanders?

"We moeten ons gaan voorbereiden op een situatie waarin we veel gaan vragen van de samenleving", zei demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren onlangs in Nieuwsuur. Ook andere defensie-experts hintten de afgelopen weken op een omschakeling naar een economie die prioriteit geeft aan defensie, oftewel: een oorlogseconomie.

Traditioneel is de mentaliteit van de overheid: de markt regelt het wel. In situaties als deze moet de overheid een veel grotere rol spelen.

Een oorlogseconomie is een economie die volop in dienst van een oorlog staat. Dat betekent dat de productie van goederen en het leveren van diensten worden ingezet ten behoeve van het leger.

En dat gaat verder dan alleen het produceren van munitie en wapens, legt hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis Hein Klemann uit. "Het gaat om transportmiddelen, zoals auto's en het treinverkeer, maar ook om kleding en voedsel."

Minister Ollongren is niet de enige die in de afgelopen weken opriep dat Nederland zich moet voorbereiden op een samenleving waarin de krijgsmacht prioriteit krijgt. NAVO-admiraal Rob Bauer noemde het onlangs een "reële gedachte dat bepaalde productiecapaciteit niet meer voor consumptiegoederen beschikbaar is, maar wordt ingezet voor defensiespullen. En dat gaat de burger merken." En ook oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer zei vorige week dat er een mentaliteitsomslag nodig is bij het Nederlandse volk en de politiek.

'Allemaal steentje bijdragen'

Defensiespecialisten zijn het er dus over eens: de tijd van achteroverleunen is voorbij. NAVO-landen moeten de dreiging uit Rusland serieus nemen en de defensie-uitgaven moeten omhoog. Volgens Ollongren voldoet Nederland bijna aan de tweeprocentsnorm van de NAVO, en wat haar betreft gaat er nog meer belastinggeld naar Defensie.

Maar ze benadrukt ook dat de veiligheid van Nederland niet alleen de taak is van Defensie. "We moeten alle ketens op orde hebben. Dat is niet iets waarvan je kunt denken: dat regelt Defensie allemaal wel. We moeten allemaal ons steentje bijdragen."

Hoogleraar Klemann denkt niet dat de Nederlandse economie snel in een volledige oorlogseconomie zal veranderen, maar hij vindt wel dat de overheid zich moet voorbereiden op alle mogelijke scenario's. "Traditioneel is de mentaliteit van de overheid: de markt regelt het wel. In situaties als deze moet de overheid een veel grotere rol spelen."

Voorraden aanleggen

Zo zou de overheid er onder meer voor moeten zorgen dat er voorraden worden aangelegd, bijvoorbeeld voor graan en medicijnen. Klemann: "Voor die producten zijn we nu bijna volledig afhankelijk van het buitenland. Dat maakt je heel kwetsbaar. Je moet zorgen dat je productie zodanig is georganiseerd, dat je voor essentiële producten niet afhankelijk bent van potentiële vijanden. Of van aanvoerlijnen die makkelijk kunnen worden afgesneden."

Daarnaast zou de overheid bedrijven die de defensie-industrie direct ondersteunen, zoals fabrikanten van wapens, munitie en drones, garanties kunnen geven zodat die bedrijven investeringen kunnen doen. Zo besloot het kabinet deze week een miljardenorder te plaatsen bij de Nederlandse maritieme industrie voor het bouwen van vier luchtverdedigings- en commandofregatten.

"Als je oorlogsuitgaven naar eigen ondernemers gaan, blijft het geld in het land", zegt Marjolein 't Hart, bijzonder hoogleraar geschiedenis van staatsvorming aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Daar kunnen mensen van leven en consumptiegoederen van kopen die andere delen van de economie stimuleren."

Werkgelegenheid

Het dominante beeld dat een oorlog schadelijk is voor de economie, is dan ook een misvatting, zeggen beide hoogleraren. Zo ging het in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog helemaal niet slecht met de Nederlandse economie. "En de Tachtigjarige Oorlog viel samen met de Gouden Eeuw", aldus 't Hart. "Er is in tijden van oorlog een grotere vraag naar arbeid. Dat kan de koopkracht verbeteren."

Klemann plaatst wel een kanttekening: "Een groot deel van de opbrengst van die productie gaat naar het front, en daar wordt het vernietigd. Mensen in Nederland hebben dus wel geld te besteden, maar er zijn minder goederen beschikbaar om het aan uit te geven. En dat leidt weer tot inflatie."

Hogere belastingen

Een ander gevolg van een transitie naar een oorlogseconomie, is het verhogen van belastingen. Het extra geld dat naar Defensie gaat moet immers ergens anders vandaan komen. "Uiteindelijk betalen de gewone man en vrouw voor de oorlog", aldus 't Hart.

Klemann schetst dat een omschakeling naar een oorlogseconomie ook betekent dat er minder wordt geïnvesteerd in andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. En het kan leiden tot een andere indeling van arbeidskrachten. "Veel vrouwen in Nederland werken parttime. Als de nood hoog is, zullen zij vier of vijf dagen moeten gaan werken. En mensen die nu in sectoren werken die weinig bijdragen aan de defensieproductie, moeten op andere plekken worden ingezet."