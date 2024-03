Rusland bepaalt voorlopig het tempo in Oekraïne: 'Oorlog gaat nog lang duren'

Terwijl het Oekraïense leger worstelt met tekorten aan munitie en manschappen, blijft Rusland aanvallen. Analisten verwachten dat het Russische leger de komende maanden langzaam de frontlinie vooruit blijft schuiven. Het heeft de middelen en militairen om deze druk, weliswaar tegen een hoge prijs, voorlopig vol te houden.

De Russische president Poetin pochte deze week in zijn jaarlijkse toespraak in het parlement dat zijn land er zowel economisch als militair sterker voorstaat dan ooit. "Het is niet het gepolijste leger dat hij dacht te hebben bij de invasie van 2022", zegt Ruslandkenner Mark Galeotti. "Maar we moeten erkennen dat Rusland dit jaar waarschijnlijk in het voordeel is in Oekraïne."

'Poetins kans'

Ondanks zware sancties is de productie van raketten en artilleriemunitie in Rusland fors opgeschroefd, schrijft de Britse denktank RUSI, waar Galeotti aan verbonden is. Door de aanwas van nieuwe militairen kan de invasiemacht in kleine groepen blijven aanvallen.

"Dit jaar is Poetins kans", zegt Galeotti, "voordat het Westen in 2025 zijn munitieproductie op orde kan hebben. Alleen denk ik dat niemand voorlopig de capaciteit heeft voor een groot offensief."

De voornaamste doelstellingen van Oekraïne zijn voorlopig aansterken, Russische troepen verliezen toebrengen en volhouden tot er meer materieel en munitie komt uit het Westen. Het land wijst graag op de successen die geboekt worden op de Zwarte Zee. Er wordt gewacht op een nieuwe kans voor een tegenaanval. Ditmaal met F-16's van Europese landen als Nederland.