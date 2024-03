Mode-icoon Iris Apfel (102) overleden

Amerikaans mode-icoon Iris Apfel is op 102-jarige leeftijd overleden. Apfels dood is op haar Instagram-pagina gemeld.

Apfel stond bekend om haar opvallende verschijning. Ze droeg vaak een grote bril, had rode lippenstift op en droeg kleurrijke kleding. "Kleur is een van de belangrijkste dingen op de wereld", heeft ze in een interview gezegd. "Ik kan niet leven zonder kleur."

Apfel werd geboren in New York. Ze studeerde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie. Apfel was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen.

Zij en haar man waren eigenaar van een textielproductiebedrijf en waren gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden. Ze hebben onder meer werk geleverd voor negen verschillende Amerikaanse presidenten, onder wie Truman en Clinton.

Het mode-icoon is nooit met pensioen gegaan. Apfel genoot op latere leeftijd bekendheid op sociale media en verzamelde door de jaren heen bijna 3 miljoen volgers op Instagram. Haar stijl was het onderwerp van museumexposities, zoals die in het Metropolitan Museum of Art in New York. Ook werd een documentairefilm over haar gemaakt met de naam Iris.

Bekijk de trailer van de documentaire: