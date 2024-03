Ambulancemedewerker VS 5 jaar de cel in voor dood arrestant

Een ambulancemedewerker in de Amerikaanse staat Colorado is veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor de dood van de 23-jarige Elijah McClain. Het slachtoffer kreeg bij zijn arrestatie ketamine geïnjecteerd door de 51-jarige Peter Cichuniec en zijn collega. McClain raakte buiten bewustzijn en werd daarna niet meer wakker.

Cichuniec en zijn collega zijn aangeklaagd voor dood door schuld. Autopsie wees uit dat de dosis ketamine die ze toedienden te hoog was. De twee ambulancemedewerkers werden afgelopen december door een jury schuldig bevonden aan de dood van de McClain.

'Ik kan niet ademen'

McClain liep in Denver in augustus 2019 naar huis toen hij werd tegengehouden door drie politieagenten na een melding over een verdachte persoon in de buurt. De zwarte man negeerde aanvankelijk de bevelen van de politie om te stoppen waarna de agenten McClain in wurggreep hielden. Op bodycambeelden van het incident is te zien hoe hij herhaaldelijk tegen de agenten zei: "Ik kan niet ademen."

De agenten riepen ook een ambulance op die snel ter plaatse was. Naar eigen zeggen probeerde Cichuniec het slachtoffer met de ketamine te kalmeren omdat hij bij zijn aanhouding zich hevig verzette. "Het was absoluut niet de bedoeling om Elijah McClain schade te berokkenen", zei Cichuniec tijdens de rechtszaak.

Medicijn zonder toestemming

Cichuniec werd ook veroordeeld op grond van een ernstiger aanklacht voor het toedienen van een medicijn zonder toestemming of met een legitiem medisch doel. Maar de aanklager verweet de ambulancemedewerker ervan onprofessioneel te hebben gehandeld. "Elijah werd behandeld als een probleem dat gemakkelijk met ketamine kon worden opgelost, in plaats van als een persoon die geëvalueerd, aangesproken en behandeld moest worden met respect en zorg", zei hij.

De strafhoogte van de collega van Cichuniec wordt in april bepaald. Een politieagent die McClain in de wurggreep hield werd in oktober veroordeeld voor moord door nalatigheid en mishandeling. Hij werd in januari veroordeeld tot een jaar en twee maanden gevangenisstraf. Twee andere agenten werden vrijgesproken.