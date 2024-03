Ter dood veroordeelde man na 30 jaar vrij door opgedoken politiefoto's

Een 54-jarige man uit de Amerikaanse stad Philadelphia die bijna 30 jaar in de gevangenis heeft doorgebracht en ter dood is veroordeeld, is vrijgesproken en vrijgelaten. Daniel Gwynn blijkt ten onrechte veroordeeld te zijn voor de dood van een vrouw in 1994 die bij een brand omkwam.

De destijds 25-jarige Gwynn zou door de politie zijn herkend uit een fotoreeks van verdachten. Maar nu blijkt dat zijn foto nooit in die reeks voorkwam. Zelf heeft Gwynn de foto's niet kunnen inzien, omdat het Openbaar Ministerie die kwijt zou zijn geraakt.

Het Openbaar Ministerie heeft zelfs tientallen jaren ten onrechte volgehouden dat ze niet bestonden. Maar toen Gwynns straf in 2020 werd omgezet naar een levenslange straf, werd pas het volledige strafdossier overhandigd aan de verdediging.

Het dossier bleek de verloren gewaande foto's te bevatten, waar Gwynn niet tussen bleek te zitten. Mede daardoor werd Gwynn vrijgesproken. Ook bleek een andere verdachte van de dodelijke brand niet te zijn onderzocht. De man had drie dagen voor de brand gedreigd het gebouw in brand te steken. Hij is voor de aanklagers nu de hoofdverdachte.

De advocaten van Daniel Gwynn zeggen tegen Amerikaanse media dat hun cliënt nog in shock is door de vrijlating. Gwynn is in de gevangenis begonnen met schilderen. Onlangs is zijn werk online tentoongesteld.

"Schilderen is mijn therapie geweest, een vorm van meditatie die me helpt mijn problemen te verwerken", schreef hij als onderdeel van de tentoonstelling.