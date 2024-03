Van Gerwen grijpt naar schouder en strandt op UK Open, ook Van Barneveld verliest

Michael van Gerwen is in Minehead verrassend gestrand in de vierde ronde van de UK Open. De Nederlander leed een 7-10 nederlaag tegen Mensur Suljovic. Een blessure zat Van Gerwen in de weg.

De drievoudig winnaar van het toernooi, vorig jaar nog finalist, liet aan het einde van de wedstrijd zichtbaar merken last van zijn schouder te hebben. Dat zat hem aanvankelijk niet in de weg. Hij kwam met 5-2 voor. Daarna haperde de motor en kon de Oostenrijker profiteren.

Ook Raymond van Barneveld werd uitgeschakeld op het toernooi, dat vanwege de diverse deelnemerslijst (zo mogen ook amateurs meedoen) ook wel de FA Cup van het darten wordt genoemd. 'Barney' die het toernooi twee keer won, ging met 10-9 onderuit tegen Luke Woodhouse.