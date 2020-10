Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal

Coronatest - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 10.007 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 726 meer dan gisteren werden gemeld. Het aantal besmettingen neemt al een aantal dagen fors toe. Toch hoeft dat niet te betekenen dat het virus zich sneller verspreidt. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er meer testen worden afgenomen, waardoor meer besmettingen aan het licht komen. Vorige week bleek een deel van de groei zo verklaard te kunnen worden. Of dat deze week ook zo is wordt dinsdag duidelijk: het RIVM maakt slechts één keer per week bekend welk percentage van de afgenomen tests positief is.

Positieve tests - NOS

Er zijn 248 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 10 meer dan gisteren. Eerder bleek dat de GGD dat het bron- en contactonderzoek zou stoppen bij meer dan 10.000 besmettingen per dag. Vooralsnog is daarvan toch geen sprake, laat de GGD weten. "Op dit moment kunnen we het nog aan", aldus een woordvoerder van de koepel van GGD's. Het is niet zeker dat de situatie zo blijft. De GGD werkt aan plannen voor een situatie waarbij het bron- en contactonderzoek wordt afgebroken. Positief geteste mensen moeten dan nog steeds worden gebeld, is het idee. "Je kunt dan denken aan een gesprek van een halfuur, waarbij ook de CoronaMelder-app wordt geactiveerd." Ongeveer 64 jaar Op de intensive care werden 43 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn er 13 minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2073 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2003), van wie 472 op de IC (gisteren: 463). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen. Waar in de zomermaanden de gemiddelde patiënt op de IC iets jonger was dan in de eerste golf, is dat nu weer gelijk, ongeveer 64 jaar, valt op te maken uit cijfers van Stichting NICE, die data verzamelt over intensivecare-opnamen. Coronapatiënten die op de IC terechtkomen zijn nog steeds voornamelijk mensen met overgewicht en mannen.

Ziekenhuisbezetting - NOS

Bij het RIVM zijn 47 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 46 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 37 doden per dag, tegen 24 doden per dag een week eerder. Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter. De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 743. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 558 en 349.

doden - NOS