Meerkamptalent Dokter knokt zich naar brons bij WK indoor: 'Was alles of niets'

Met een dik persoonlijk record op de 800 meter is meerkampster Sofie Dokter verrassend naar brons gelopen op de vijfkamp bij de WK indoor in Glasgow. Het is voor het 21-jarige talent haar eerste medaille op een internationaal titeltoernooi bij de senioren. De Belgische Noor Vidts prolongeerde haar wereldtitel met 4.773 punten. Zilver op bijna honderd punten was voor de Finse Saga Vanninen (4.677). Daarachter volgde Dokter met 4.571 punten, die na het voor haar tegenvallende hoogspringen en kogelstoten heel teleurgesteld was maar zich in de avonduren op een geweldige manier terugknokte.

Na het hoogspringen en kogelstoten was ik erg teleurgesteld. Dan is een pauze fijn. Het was alles of niets op de 800 meter. Dit is bizar. Meerkampster Sofie Dokter na haar verrassende bronzen medaille bij de WK indoor

Dokter geldt als groot talent op de meerkamp. In Nederland heeft ze Anouk Vetter en Emma Oosterwegel nog voor zich, maar de Groningse maakt snel progressie. Met het puntentotaal van het door haar gewonnen NK indoor (4.553) kwam ze als nummer drie van dit seizoen naar Glasgow, waar overigens een aantal toppers ontbrak. Olympische Spelen Ook Vetter en Oosterwegel, respectievelijk de nummer twee en drie van de laatste Olympische Spelen in Tokio, lieten de WK indoor schieten. Zij richten zich helemaal op het buitenseizoen, waarin de Olympische Spelen van Parijs centraal staan. Dokter, die net als de twee toppers door coach Ronald Vetter wordt begeleid, moet zich daarvoor nog zien te plaatsen. Dokter begon het toernooi goed met een persoonlijk record op de 60 meter horden. Bij het hoogspringen liet de Groningse vervolgens wel wat punten liggen, omdat het na 1,76 meter drie keer fout ging op 1,79 meter. Dit seizoen sprong ze indoor al 1,84.

Meerkampster Sofie Dokter in actie bij de WK indoor - Foto: ANP

Met 13,04 bij het kogelstoten sloot ze de ochtendsessie als zesde af. "Ik was teleurgesteld. Hoogspringen en kogelstoten gingen niet zo goed. Dan is een pauze wel fijn", keek ze terug op haar wedstrijd. Naar plaats drie Het verschil met de plekken drie, vier en vijf was niet onoverbrugbaar. Dokter gebruikte het verspringen om een stevige opmars in te zetten. Ze zette in haar eerste poging 6,20 meter neer. Daarna volgde twee ongeldige sprongen, maar haar goede sprong was wel goed voor plaats drie in het tussenklassement.

Sofie Dokter - Foto: Reuters