Twaalfde landstitel op rij steeds verder weg voor Bayern na nieuw puntenverlies

Titelprolongatie in de Bundesliga is na vanavond weer een stukje verder weg voor Bayern München. Op bezoek bij SC Freiburg werd met 2-2 gelijkgespeeld in de tweeduizendste Bundesliga-wedstrijd van de Beierse club.

Matthijs de Ligt deed vanwege een schorsing niet mee. Verder ontbraken met onder anderen Serge Gnabry, Sacha Boey, Noussair Mazraoui, Leroy Sané en Kingsley Coman meer belangrijke spelers.

Koploper Bayer Leverkusen heeft nu een voorsprong van zeven punten en kan die zondag uitbreiden tot tien punten. Dan gaat de ploeg met Oranje-international Jeremie Frimpong. op bezoek bij 1. FC Köln.