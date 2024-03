Artsen onderzoeken of infuus pijn van vrouwen met endometriose kan verminderen

Een esketamine-infuus zou een aantal weken tot maanden moeten werken, aldus Blikkendaal. Een behandeling met esketamine is geschikt voor vrouwen bij wie de reguliere pijnstillers en hormonen onvoldoende werken en die in aanmerking komen voor een operatie.

De arts doet samen met de afdeling gynaecologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft het onderzoek naar het effect van esketamine op de pijnklachten. Het medicijn is pijnstillend, ontstekingsremmend en bestrijdt depressie. Esketamine heeft volgens de arts een goed effect op chronische pijn.

Aan het onderzoek doen 56 vrouwen met endometriose mee. Ze krijgen eenmalig gedurende acht uur een infuus met esketamine. "Het zou een soort van reset voor de pijnbeleving moeten zijn", zegt gynaecoloog en onderzoeksleider Mathijs Blikkendaal van de Nederlandse Endometriose Kliniek (NEK) over het esketamine-infuus in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Artsen beginnen deze maand een onderzoek naar het effect van het pijnstillende medicijn esketamine op de pijnklachten van vrouwen die lijden aan endometriose. Endometriose is een aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder groeit, wat vaak chronische pijn veroorzaakt.

Daar ontstaan dan ontstekingen of cystes, want het endometrioseslijmvlies kan niet weg uit het lichaam. Normaal baarmoederslijmvlies verlaat het lichaam tijdens de ongesteldheid. De aandoening kan leiden tot extreme pijn, vooral rond de menstruatie, en onvruchtbaarheid.

Bijna een half miljoen vrouwen in Nederland lijden aan endometriose. Hierbij groeit weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder. Het komt bijvoorbeeld rond de eierstokken of darmen te zitten.

Endometriose in het kort

"Het hoort erbij", kreeg Celine Verschuren (27) van haar huisarts te horen toen ze zich meldde met pijnklachten, zegt ze in Nieuws en Co. Met het advies om op bed te gaan liggen met twee paracetamoltabletten werd ze naar huis gestuurd.

"De pijn is heel intens, vooral rond de menstruatie," zegt Verschuren. "Ik had geen leven meer." Ze stopte met werken omdat ze de pijn niet meer kon verdragen.

'Ik zakte door mijn benen van de pijn'

Verschuren had niet alleen pijn in haar baarmoeder, zegt ze. "Alles gaat op een gegeven moment pijn doen. Ik voelde het in mijn benen, armen en schouders."

De anticonceptiepil was een behandelingsoptie voor Verschuren, maar het effect was summier. "De pijn zakte iets, maar ik had continu bloedingen." Ze stopte met de pil, een spiraal volgde. Ook deze behandelingsoptie mocht niet baten. De spiraal kwam buiten haar baarmoeder terecht en moest worden verwijderd.

De derde behandeling met een hormoonstaaf bleek ook geen succes. Ook die verschoof. "Na maanden zoeken naar de juiste chirurg werd de staaf uiteindelijk verwijderd."

Diagnose na twaalf jaar pijn

Meerdere MRI-scans en verschillende gynaecologen verder, werd Verschuren pas na twaalf jaar pijnklachten gediagnosticeerd met endometriose.

Verschuren werd in 2023 door Blikkendaal met succes geopereerd. Tijdens een kijkoperatie werd endometrioseweefsel weggehaald, waardoor haar pijnklachten afnamen.

Hoewel de operatie succesvol was, sluit Verschuren het esketamine-infuus niet uit. "Mocht ik ooit op een punt komen dat de pijn weer terugkomt, dan zou ik er zeker voor open staan om dit te gebruiken. Want je hebt niets te verliezen."