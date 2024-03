Bol en Klaver naar finale en klaar voor duel om goud op 400 meter bij WK indoor

Femke Bol en Lieke Klaver gaan zaterdagavond in Glasgow op jacht naar de wereldtitel indoor op de 400 meter. De twee Nederlandse atletes kwalificeerden zich vrijdagavond vrij simpel voor de eindstrijd. Beiden wonnen hun race in de halve finale en zijn gezien de tijden in Glasgow elkaars grootste concurrenten in de finale. Bol favoriet Bol geldt als dé grote favoriete voor de wereldtitel. Ze verbeterde twee weken geleden in Apeldoorn haar eigen wereldrecord op de afstand met 0,02 seconde naar 49,24 seconden. Klaver liep in dezelfde race een persoonlijk record met 50,10 seconden. Met die tijden voert het Nederlandse duo de wereldranglijst van dit seizoen aan. De series vrijdagochtend in Glasgow dienden als opwarmer. Zowel Bol als Klaver won de serie. In de halve eindstrijd ontliepen ze elkaar.

De reactie van Lieke Klaver na de halve finales van de 400 meter op de WK indooratletiek in Glasgow. - NOS

Een plaats bij de beste drie betekende plaatsing voor de finale en Klaver maakte het spannend door niet stil te zitten bij de start. De starter schoot de zes vrouwen terug. Na een officiële waarschuwing kon Klaver toch van start. Vanuit de gunstige baan vijf nam ze na de eerste ronde de leiding. De nummer twee van Nederland bleef de Amerikaanse Talitha Diggs nipt voor: 51,18 om 51,28.

WK atletiek live bij de NOS De WK indooratletiek duren van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart en zijn dagelijks vanaf 20.00 uur live te zien bij de NOS op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app. Op zaterdagavond is Gregory Sedoc in de studio voor analyses.

Bol, een van de grote vedetten in Glasgow, stuitte in haar race om een finaleplaats op de Amerikaanse Alexis Holmes, die ze eerder op de dag ook al in de series trof. Holmes streed vorig jaar in Boedapest op de gemengde 4x400 meter met de Nederlandse wereldrecordhoudster om WK-goud. Het duel liep voor Nederland op een drama uit door de val van Bol met de finish in zicht. Holmes kansloos In de serie was Holmes vrijdagochtend kansloos. Bol liep met de rem erop, won simpel en deed dat in de avonduren nog even over. Ze nam de leiding en had geen enkele moeite Holmes achter zich te houden.

Lieke Klaver wint haar halve finale op de 400 meter bij de WK indoor - Foto: EPA