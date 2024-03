Eerste divisie-koploper Willem II verliest bij Emmen, ook puntenverlies voor Roda

Willem II kwam in de 21ste minuut op achterstand. Vicente Besuijen profiteerde van geklungel in de Tilburgse verdediging. Enkele minuten later werd de wedstrijd stilgelegd omdat supporters van Emmen vuurwerk afstaken en de daarbij ontstane rook over het veld trok.

Na een korte onderbreking kreeg Willem II meerdere kansen, maar het was Emmen dat tot scoren kwam. Bradly van Hoeven schoof de bal binnen. Opnieuw zag de defensie van de koploper er niet goed uit.

Gelijkspel Roda JC

Youssef El Kachati zette Telstar na een kwartier op voorsprong tegen Roda JC. Hij tikte een rebound binnen. Het dappere Telstar bleef van zich afbijten. Toch kwam Roda in de 50ste minuut op gelijke hoogte. Vaclav Sejk tikte binnen na een corner die niet goed werd weggewerkt.

Telstar liet het er niet bij zitten en was na de tegentreffer meerdere keren gevaarlijk. Het bleef uiteindelijk bij 1-1.