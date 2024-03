Maandags luchtalarm gaat volgend jaar verdwijnen, NL-Alert neemt het over

Het opdoeken van het luchtalarm is al jaren onderwerp van discussie en werd al meermaals uitgesteld, omdat het vervangende alarmsysteem NL-Alert niet goed genoeg werkte. Zo kregen mensen die in buitengebieden en dicht bij de grens wonen de berichten vaak niet. Op andere telefoons kwamen berichten soms wel tien keer binnen.

Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) met de sirenes, die elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden getest, bestaat sinds 1998. De 4200 alarmpalen zijn "in het meest gunstige geval door ongeveer 75 procent van de mensen te horen", schrijft de minister.

Het luchtalarm dat waarschuwt voor calamiteiten wordt eind volgend jaar afgeschaft en vervangen door NL-Alert. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. NL-Alert, dat meldingen naar mobiele telefoons stuurt, is inmiddels flink verbeterd en de sirene biedt nauwelijks nog voordelen, schrijft ze.

Met NL-Alert kunnen overheden sinds 2012 via zendmasten alarmberichten versturen binnen een bepaald gebied. Sinds de start is het communicatiemiddel 538 keer ingezet. Tegenwoordig is er ook een NL-Alert-app. Het testbericht bereikte 92 procent van de Nederlanders tijdens de laatste meting in december.

De onderhoudscontracten van de WAS-palen lopen eind 2025 af. Dat moment wil de minister aangrijpen om het systeem te ontmantelen. Op een aantal hoogrisicolocaties zullen nog extra waarschuwingssystemen blijven bestaan.