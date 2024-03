Duitse politie roept bevolking op uit te kijken naar voortvluchtig RAF-duo

De twee mannen staan op de 'most wanted'-lijst van de Europese politiedienst Europol, die wordt gebruikt om zware criminelen en terroristen op te sporen. Volgens de Duitse aanklager is het waarschijnlijk dat de drie oud-RAF-leden hun eigen leven leidden en alleen samen kwamen om misdaden te plegen.

Rote Armee Fraktion

De RAF, de Rote Armee Fraktion, was een extreemlinkse terreurgroep die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland bankovervallen, bomaanslagen en politieke moorden pleegde met als doel de 'imperialistische samenleving' te ontwrichten. De groep hief zichzelf op in 1998.

De RAF pleegden tal van politieke moorden. Onder de slachtoffers zijn procureur-generaal Buback (vermoord in 1977), werkgeversvoorzitter Hanns Martin Schleyer (ontvoerd en zes weken later vermoord in 1977) en bankier Alfred Herrhausen (in 1989 gedood bij een bomaanslag).