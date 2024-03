Verstappen na 'verrassende' pole in Bahrein: 'Voelt alsof het dichter bij elkaar ligt'

Max Verstappen pakte vrijdag de eerste poleposition van het nieuwe Formule 1-seizoen. Maar het was de drievoudig wereldkampioen wel opgevallen dat de concurrentie in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein erg weinig toegaf. Dat hij pole pakte in Bahrein zal de argeloze F1-volger niet hebben verbaasd. Maar voor Verstappen voelde dat anders: "Ik ben best verrast, want gemakkelijk ging het tot nu toe echt niet. De auto voelde eerde deze week namelijk niet prettig aan." Dat was vooral duidelijk geworden in de eerste vrije training. Verstappen uitte zijn frustratie over de RB20 over de boordradio. "Alles is hier klote aan", zei hij toen. "Dit is nog lang niet wat het moet zijn." Bekijk de reacties van teambazen Toto Wolff (Mercedes), Frédéric Vasseur (Ferrari), Zak Brown (McLaren) en Christian Horner (Red Bull), die ook inging over de ophef die rond hem is ontstaan:

Na de tweede training was Verstappen minder uitgesproken, maar van harte ging het ook toen nog niet. Pas vrijdag, in de derde en laatste oefensessie, ging het echt wat beter. En na 17.00 uur Nederlandse tijd, toen de kwalificatie was begonnen en het er echt om ging, was er van dat technische ongemak met zijn auto eigenlijk weinig meer te zien. De omstandigheden in Bahrein maakte het wel moeilijk. "Het waait hier enorm en dat maakt het erg lastig om de balans in de auto goed te krijgen. Je kunt zo een paar tienden verliezen door een klein remfoutje of een kleine uitglijder."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Perfect was zijn kwalificatie dan ook niet, maar het was net genoeg om de concurrenten af te troeven. "Het geeft vertrouwen voor de race. De details zullen beslissend zijn. Het voelt closer dan vorig jaar." Leclerc tevreden Dat sentiment overheerste ook bij Leclerc, die zaterdag in zijn Ferrari naast Verstappen zal staan op de voorste startrij. "Ik ben een tikje teleurgesteld over dit resultaat, maar P2 op drie tienden van Verstappen is niet beroerd." "We vreesden dat het gat groter zou zijn. En mijn ronde in de derde sessie was matig, dus we zitten er eigenlijk in potentie dichter op dan we dachten. We staan er beter voor dan verwacht."