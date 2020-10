Verstappen in Portugal in het spoor van Mercedes-coureurs

Op het Autódromo Internacional do Algarve, lengte 4,692 kilometer en voor het eerst het strijdtoneel voor een race in de Formule 1, waren de wagens van Mercedes weer eens te snel voor de concurrentie.

De eerste rondjes in een Formule 1-wagen op het circuit van Portimão zijn Max Verstappen goed bevallen. De Nederlander klokte in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Portugal een rondetijd van 1.19,191. Dat was goed voor de derde tijd.

Voor een groot deel van de F1-coureurs is het circuit in de Algarve onbekend terrein. Een aantal heeft er in het verleden races in andere klassen gereden. Voor de rijders en teams was de eerste training dus vooral om kennis te maken met de baan.

Verstappen, die er dit jaar in een GT-wagen al wat ronden aflegde, zocht in het eerste deel van de eerste training naar de juiste afstelling, van onder andere de vleugel van de Red Bull. De juiste grip bleek een lastig verhaal.

Halverwege had de nummer drie uit het wereldkampioenschap zelfs de slechtste rondetijd achter zijn naam staan. "Alsof ik aan het driften ben. Van de vleugelafstelling klopt niets", zei hij over de boardradio.

In het tweede deel hadden ze het bij Red Bull een stuk beter voor elkaar. Verstappen verbeterde zich naar 1.19,191. De hele training werkte hij af op de hardste band. Achter Verstappen sloot Charles Leclerc aan. Hij stuurde zijn Ferrari in 1.19,309 rond.

Veel coureurs hadden vrijdag problemen met de opgelegde track-limits in bochten 1, 4 en 15. Veel tijden werden geschrapt omdat coureurs met hun bolides te ver buiten de baan terechtkwamen.