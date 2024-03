Verdwenen Nederlands rapport over mogelijke oorlogsmisdaad Australiërs terecht

Een zoekgeraakt Nederlands rapport over mogelijke oorlogsmisdaden van Australiërs in de Afghaanse provincie Uruzgan in 2010 is gevonden. Minister Ollongren van Defensie heeft dat de Tweede Kamer in een kort briefje meegedeeld. Het rapport was lange tijd spoorloos.

NRC heeft maanden onderzoek gedaan naar een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen in Uruzgan, waarbij een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een Nederlandse inlichtingenofficier heeft hierover een rapport opgesteld, een zogeheten Special Report.

Gegevensdragers

In 2020 vroegen Kamerleden aan het ministerie naar dit document, omdat de kwestie toen in Australië weer actueel was door een rapport over oorlogsmisdaden door Australische militairen.

Maar het Nederlandse stuk was nergens in de archieven van Defensie te vinden. Tot deze week, toen "gegevensdragers met daarop operationele rapporten van de Task Force Uruzgan uit de periode 2006 tot en met 2010 werden aangetroffen", schrijft de minister.

Ambtenaren van Defensie gaan nu de feiten in het rapport op een rij zetten en de Tweede Kamer zal daarover later informatie krijgen.