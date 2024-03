Auto rijdt in op tramhalte in Poolse stad Szczecin, 19 mensen gewond

In het centrum van de Poolse stad Szczecin is een auto ingereden op een groep mensen die stonden te wachten bij een tramhalte op een groot verkeersplein. Daarbij raakten vijftien mensen gewond, onder wie zes kinderen, meldt de gouverneur van West-Pommeren aan Poolse media.

De bestuurder sloeg daarna met zijn auto op de vlucht. Hij reed tegen het verkeer in en kwam met een aantal auto's in botsing. Tijdens zijn vlucht raakten nog eens vier mensen gewond. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De man is inmiddels gearresteerd, melden Poolse media. Het is een 33-jarige inwoner van Szczecin. Er is volgens de politie geen sprake van een terroristisch motief.