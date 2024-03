Thijs Römer toch niet in hoger beroep in zedenzaak, moet maand de cel in

De acteur Thijs Römer gaat toch niet in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor online misbruik van drie minderjarige meisjes. Hij accepteert de straf die hem in augustus werd opgelegd door de rechtbank. Dat betekent dat hij zeker één maand de cel in moet.

Römer is veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. Hij wilde aanvankelijk in hoger beroep gaan omdat de strafmaat hoger was dan het Openbaar Ministerie had geëist (die eiste een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf).

"Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar één persoon verantwoordelijk is: ikzelf. Dit inzicht heb ik niet goed kenbaar kunnen maken tijdens de zitting afgelopen zomer", zegt Römer in een verklaring.

"De oprechtheid en de waarde van dit besef kan ik nu alleen 'bewijzen' door de rechtbankstraf te aanvaarden en dus niet door te gaan met het door mij ingestelde hoger beroep. Hiermee hoop ik rust te brengen in het leven van alle betrokkenen."

Opgelucht

Römer werd veroordeeld omdat hij volgens de rechtbank zijn slachtoffers via privégesprekken op sociale media tussen 2015 en 2017 verleidde tot seksuele handelingen en het sturen van naaktfoto's.

De drie slachtoffers zijn opgelucht dat Römer zijn beroep intrekt. De advocaat van de meisjes, Maartje Schaap, zegt dat zij dat niet hadden zien aankomen.

"De meiden zijn alle drie opgelucht en blij dat het nu klaar is en dat er niet opnieuw een proces komt waarin dingen over mijn cliënten worden gezegd", zegt Schaap tegen persbureau ANP. "Voor hen is nu eindelijk de tijd aangebroken om dingen te gaan verwerken."