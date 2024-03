Meer zware criminelen leidt tot dilemma’s voor gevangenissen

Deze week hoorden drie verdachten in het Marengo-proces dat de rechtbank ze levenslang de gevangenis in wil hebben. Een van hen is Ridouan Taghi. Hij zit sinds zijn aanhouding in Dubai vast in de strengst beveiligde gevangenis die ons land kent: de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De 24 cellen die de EBI nu heeft raken vol nu het aantal gevangenen dat als hoog risico gezien wordt toeneemt. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe vleugel waar gedetineerden als Taghi kunnen worden geplaatst, in afwachting van de opening van een tweede EBI in Vlissingen in 2030.

Liquidatie

Het een na hoogste beveiligingsregime in gevangenissen is de Afdeling Intensief Toezicht (AIT). De afdeling heeft minder cellen dan een reguliere gevangenisafdeling. Beeldbellen mogen gedetineerden er niet, wel kan een gevangene sporten, werken en luchten. Vier gevangenissen hebben zo'n afdeling, waar de beveiliging momenteel verder wordt opgeschroefd. Op dit moment zijn er 49 AIT-plekken. Ook twee andere gevangenissen krijgen zo'n afdeling waar meer toezicht is en meer personeel per gevangene.

"Dat is nodig omdat we inmiddels weten dat een aantal gedetineerden, ook als ze in de gevangenis zitten, proberen om hun criminele zaken in de buitenwereld voort te zetten", zegt DJI-directeur Wim Saris. "Dat kan zijn dat ze proberen om hun criminele organisatie nog aan te sturen, dat ze een opdracht proberen te geven tot een liquidatie of iets anders."

Grenzen van de wet

Twee advocaten van Taghi werden eerder opgepakt omdat ze geholpen zouden hebben informatie van binnen de gevangenis door te sluizen naar buiten, waarmee Taghi zijn criminele handel kon voortzetten. Zijn advocaat en tevens neef Youssef T. werd door de rechtbank veroordeeld. Het OM wil ook Taghi's voormalige advocaat Inez Weski vervolgen. De signalen over misbruik van advocaten spelen breder dan deze ene zaak, ziet DJI.

Daarom komt er als het aan de minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming ligt een wetswijziging waarin visueel toezicht wordt geregeld op contact tussen advocaten en hun cliënt in de EBI en op een AIT. Camera's houden gesprekken in de gaten, maar audio wordt niet geregistreerd. "Wij doen dit niet voor ons plezier. We kijken ook binnen de grenzen van de wet. Hoever kun je hiermee gaan? En ik heb op dit moment ook geen betere oplossing."