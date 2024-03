Rutte belooft in Charkiv 150 miljoen euro extra aan Oekraïne

Rutte en Zelensky in Charkiv, dat in het oosten van Oekraïne ligt, niet ver van het front:

In de veiligheidsovereenkomst verzekert Nederland Oekraïne van militaire steun in de komende tien jaar. Ook gaat Nederland hulp bieden bij de wederopbouw als de oorlog is afgelopen. En Nederland steunt Oekraïne bij waarheidsvinding, zodat de slachtoffers van Russische oorlogsmisdaden recht wordt gedaan.

Demissionair premier Rutte is in de Oekraïense stad Charkiv. Hij heeft daar een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne getekend. Ook president Zelensky zette zijn handtekening. Rutte kondigde verder aan dat Nederland 150 miljoen euro extra uittrekt voor steun aan Oekraïne.

"Dat gaat dus heel snel gebeuren. We hadden al honderd miljoen euro toegezegd, we hebben besloten dat te verhogen naar een kwart miljard euro en we nodigen andere landen uit om ook mee te doen aan dat initiatief."

Maar het is ook een coalitie die niet voldoende wapens kan leveren. En dat breekt de Oekraïners nu behoorlijk op, want het gaat niet goed op het slagveld."

Het zijn niet de minste landen die ook zo'n overeenkomst hebben gesloten met Oekraïne: de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Dat is een duidelijk signaal aan Moskou.

"Als je cynisch bent kun je zeggen, 'het is een stuk papier en daar kun je het land niet mee verdedigen'. Maar dat is te simpel. Oekraïne kan voorlopig geen NAVO-lid worden, maar dit is wel een waardige vervanging.

Rutte is fel over de nucleaire dreigementen van de Russische president Poetin gisteren in zijn jaarlijkse speech.

"Poetin weet dat als je ook maar een vinger zou uitsteken naar het nucleaire wapen dat een catastrofale reactie zou betekenen vanuit het Westen. Dat weet hij, dus hij zal dat niet doen. Dus daar hoeven we ook niet angstig over te zijn en we hoeven ons niet te laten intimideren door deze man."

'Enorme vernielingen'

Het is het vijfde bezoek van Rutte aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Samen met president Zelensky bezocht hij in Charkiv onder meer een ondergrondse school en een ziekenhuis. Hij zei dat hij onder de indruk was van "de enorme vernielingen die zijn aangericht" in de stad.

De premier was ook op het Vrijheidsplein, dat veel Nederlanders kennen als het Oranjeplein tijdens het EK-voetbal in 2012. "Al die gebouwen zijn nu heel zwaar beschadigd. Sommigen totaal in onbruik geraakt. Het is aan de ene kant heel triest, maar je ziet ook de enorme veerkracht van deze dappere stad."

'Ook onze strijd'

Rutte benadrukte verder dat het belangrijk is om Oekraïne te blijven steunen. "Wat hier nu gebeurt is natuurlijk ook onze strijd. Niet letterlijk, maar stel je nou eens voor dat het niet goed zou aflopen hier. Dat heeft directe gevolgen voor onze veiligheid. Het mag niet misgaan."