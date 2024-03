Slot wil met Feyenoord bewijzen ook 'uit' gelijke tred met PSV te kunnen houden

Amper bekomen van de bekerwedstrijd tegen FC Groningen van donderdagavond - moeizaam met 2-1 gewonnen, maar wel goed voor een plaats in de finale op 21 april - wacht Feyenoord alweer een volgende pittige klus. Wat heet: de landskampioen gaat zondag op bezoek bij PSV, de nog altijd ongeslagen koploper in de eredivisie. Daar zal naast de al langer aan de kant staande Justin Bijlow en Gernot Trauner ook Calvin Stengs niet bij zijn. De aangever bij de 1-1 van David Hancko raakte tegen de Groningers in de extra tijd geblesseerd na een tackle van Marvin Peersman en verliet in tranen en met z'n handen voor de ogen per brancard het veld. Verlies voor de ploeg Feyenoord-trainer Arne Slot kon een dag later nog niks zinnigs over de ernst van de kwetsuur vertellen. "Calvin heeft een behoorlijk goede nacht gehad, maar dat zegt nog niks over de zwaarte van de blessure." De uiteindelijke diagnose laat dus nog even op zicht wachten. Een verlies voor de ploeg is het wel. "Calvin was en is onze enige echt creatieve middenvelder. Daar wil je veel over beschikken en dat hebben we getracht te doen door hem in ons volle wedstrijdschema vaak een uur of minder te laten spelen. Qua belasting heeft dat ook behoorlijk goed uitgepakt. Maar tegen zo'n tackle als je gisteren zag, kun je niks doen."

PSV-Feyenoord bij de NOS De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord is zondag vanaf 14.30 uur te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl, NOS Teletekst en via flitsen op NPO Radio 1. Kort na de wedstrijd is een samenvatting van het duel online te zien. Een uitgebreide samenvatting volgt vanaf 19.00 uur op NPO 1 in Studio Sport Eredivisie.

Mocht Feyenoord nog de illusie hebben dat titelprolongatie erin zit, dan zal er in Eindhoven gewonnen moeten worden om de achterstand op PSV tot zeven punten terug te brengen - nog altijd een flink gat. Maar Slot toont zich reëel. "Nou, om aan te nemen dat ze met nog elf wedstrijden te gaan tien punten weg gaan geven, is nogal wat. Maar ja, zoals dat altijd zo mooi klinkt: zolang de kans er is, zullen wij erin geloven." Focus op tweede plaats Meer oog heeft de coach voor achtervolger FC Twente. De tweede plaats levert dit seizoen immers ook een Champions League-ticket op. Slot: "Een club als Feyenoord wil elke wedstrijd winnen. Maar met tien punten verschil ben ik niet bezig met het kampioenschap. We zijn vooral bezig met punten blijven sprokkelen, zodat in elk geval onze voorsprong richting plek drie intact blijft."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS