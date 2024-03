Adema ziet af van ingrijpende stappen diervriendelijke stallen: 'Kan geen geld regelen'

Demissionair minister Adema van Landbouw neemt geen ingrijpende stappen om het welzijn van varkens, kippen en koeien de komende jaren te verbeteren. Het kost te veel geld en dat kan hij als demissionair minister niet regelen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. "Het gaat om grote investeringen en grote inkomensdalingen en die stappen zetten we nu niet."

Wel zet hij een "eerste stap" naar een "dierwaardige veehouderij". Zo moeten voor 2030 vleeskuikens en leghennen, kalverende en zieke koeien en biggen met een zeugende moeder meer ruimte krijgen. "Ook moeten het water en de frisse lucht perfect op orde zijn", aldus de minister.

Verbod op couperen

De minister erkent in de brief met nadruk het belang van een beter leven voor dieren die voor consumptie worden gefokt. "Wat ik graag zie is dat alle dieren in de veehouderij in de toekomst in hun gedragsbehoeften kunnen voorzien."

De landbouwminister wil daarom al inzetten op stevigere plannen voor 2040. Te denken valt aan een verbod op het couperen van staarten. Varkens in een te kleine stal bijten nu elkaars staart af en daarom worden de staartjes afgebrand of weggesneden. Ook wordt gedacht aan het niet meer scheiden van het kalfje van de moeder en meer daglicht in de stal.

Natuurlijk gedrag

Adema komt met zijn plan omdat 1 juli een nieuwe wet moet ingaan. In 2021 is een wetswijziging aangenomen op initiatief van de Partij voor de Dieren om de kwaliteit van leven van varkens, kippen, koeien en kalveren in Nederland fors te verbeteren. De kern daarvan is dat de huisvesting van de dieren hen niet mag belemmeren om hun natuurlijke gedrag te vertonen.