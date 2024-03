Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen obesitas

Wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen obesitas. De grens van een miljard mensen werd in 2022 gepasseerd, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van een nieuw onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet.

Er is sprake van obesitas als de Body Mass Index (BMI) hoger is dan 30. Het BMI reken je uit door je gewicht in kilo's te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters.

Het aantal volwassenen met obesitas is sinds 1990 verdubbeld. Het aantal kinderen dat hiermee kampt, is in dezelfde periode verviervoudigd.

Ook ondervoed

Hoewel obesitas dus steeds meer voorkomt over de hele wereld, is ondervoeding op veel plekken ook nog steeds een probleem, zoals in Zuidoost-Azië en in Afrika ten zuiden van de Sahara.

In sommige landen zijn zowel overgewicht als ondervoeding een probleem. Overgewicht wordt vaak veroorzaakt door een ongezond voedingspatroon, waarbij mensen bijvoorbeeld te weinig eiwit, vezels, vitaminen en mineralen binnenkrijgen. Mensen met obesitas kunnen dus ook ondervoed zijn.

"Deze nieuwe studie benadrukt het belang van het voorkomen en beheersen van zwaarlijvigheid vanaf de vroege kinderjaren tot aan de volwassenheid", zegt WHO-directeur Tedros Adhamon Ghebreyesus. Hiervoor is volgens hem meer aandacht nodig voor voeding, lichamelijke activiteit en zo nodig zorg.

Nieuwe richtlijnen

BMI is geen perfecte methode om de hoeveelheid vet en de verdeling daarvan te meten, erkennen de onderzoekers. Maar het is volgens hen wel een wereldwijd gebruikte methode in bevolkingsonderzoeken, met dus veel beschikbare data.

In Nederland kwamen artsen en andere zorgverleners afgelopen zomer met nieuwe richtlijnen voor het aanpakken en voorkomen van obesitas. Hierbij hoort ook een nieuwe manier om overgewicht te diagnosticeren: waar eerder vooral werd gekeken naar de BMI, wordt nu ook de buikomvang onderzocht om gezondheidsrisico's in te schatten voor mensen met overgewicht.