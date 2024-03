Staking bij fietsfabrikant Accell na reorganisatie

Werknemers van fietsfabrikant Accell in Heerenveen hebben hun werk neergelegd. Ze zijn boos omdat ze een betere ontslagvergoeding willen. Vanwege een reorganisatie worden er 100 tot 150 banen geschrapt.

De fietsfabrikant, bekend van merken als Batavus en Sparta, maakte de reorganisatie eind januari bekend. Bij het Heerenveense bedrijf werken in totaal 670 mensen, verspreid over twee vestigingen. Accell voegt die samen en verplaatst een deel van de productie naar het buitenland. Er zijn ook fabrieken in Hongarije en Turkije, waar de grootschalige productie van fietsen zal gebeuren.

Voordat er werknemers ontslagen kunnen worden moet er eerst een akkoord met de vakbonden worden gesloten over de ontslagregeling en het sociale plan. Maar vakbonden worden het niet met Accell eens en gisteravond zijn de onderhandelingen vastgelopen. Uit onvrede besloten de werknemers in Heerenveen de productie vandaag niet op te starten.

'Het doet wel pijn'

"Het doet wel pijn", zegt een van de werknemers tegen Omrop Fryslân. "Ik werk hier al 34 jaar en heb altijd mijn hart en ziel erin gestoken. Maar als ik nu in de auto stap, dan denk ik: waar doe ik het voor?"

Een andere werknemer zegt al 48 jaar bij Accell te werken. "Ik heb mijn deel wel bijgedragen aan dit bedrijf", vertelt hij. "Voor mij maakt het niet zoveel meer uit. Maar er zijn ook mensen die nog wat moeten opbouwen, die een huis hebben en een gezin. Voor die mensen hoop ik dat het bedrijf blijft bestaan."