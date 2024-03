Kabinet: aanschaf vier fregatten goed voor veiligheid én Nederlandse defensie-industrie

De productie en aanschaf van vier luchtverdedigings- en commandofregatten is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse defensie-industrie, zegt het demissionaire kabinet. Gisteren werd de aanschaf bevestigd. Het besluit werd vanmorgen formeel genomen in de ministerraad. "We gaan de productie bij de Nederlandse industrie aanbesteden via de bedrijven Damen en Thales, maar het blijft niet bij die twee bedrijven", zegt staatssecretaris van Defensie Van der Maat. "We moeten de Nederlandse defensie-industrie versterken. En Europa moet op dat gebied meer de eigen broek gaan ophouden. Juist via de maritieme industrie kan Nederland daaraan bijdragen." De vier nieuwe schepen moeten uiterlijk vanaf 2034 de huidige vier fregatten gaan vervangen. Bij de fabricage, die in ieder geval voor het eerste schip zo'n tien jaar in beslag neemt, komt veel kijken, van de bouw van de enorme scheepsromp tot de zeer geavanceerde apparatuur. En het levert veel werkgelegenheid op. Maritieme maakindustrie "Ik ben er ontzettend blij mee", zegt minister Adriaansens van Economische Zaken. "De maritieme maakindustrie van Nederland moet krachtig blijven. Dat waren eerst alleen woorden op papier, nu gaan we het echt doen." Het is een van de grootste maritieme projecten ooit. Er is een bedrag mee gemoeid van zo'n acht miljard euro. Dat wil Van der Maat niet bevestigen, er moet immers nog zakelijk onderhandeld worden met de verschillende bedrijven. Wel wil hij kwijt dat het minimaal 2,5 miljard euro gaat kosten, en dat de prijzen van bijvoorbeeld staal omhoogschieten. En er komen nog meer van dit soort projecten aan. Van der Maat: "We gaan in totaal 24 bovenwaterschepen aanschaffen, deze vier zijn de grootste."

'We zijn hier dankbaar voor' Het Nederlandse familiebedrijf Damen Shipyards is tevreden met de stap van het kabinet, die langdurig en gespecialiseerd werk oplevert. "We zijn hier namens de hele Nederlandse maritieme sector dankbaar voor. Het toont aan dat de regering vertrouwen heeft in onze Nederlandse kennis en kunde voor de meest complexe marinebouwprojecten", zegt het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf pleit er verder voor om ook de bouw van vier onderzeeboten aan Damen te gunnen. De Nederlandse scheepsbouwer werkt samen met het Zweedse Saab om die opdracht binnen te halen. De concurrentie komt van het Franse staatsbedrijf Naval Group en het Duitse thyssenkrupp Marine. Over twee weken hakt het kabinet de knoop door.