Verhoging waterpeil moet natuurgebied Naardermeer redden van droogte

Bijzondere planten en dieren dreigen te verdwijnen uit het Naardermeer, omdat het waterpeil langzaam daalt. Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat het oudste beschermde natuurgebied van Nederland verdroogt.

Het Naardermeer ligt iets hoger dan de omgeving. Daardoor sijpelt water langzaam weg via de dijk. "Daarom gaan we rond het meer het water omhoog brengen, zodat de waterdruk aan beide kanten ongeveer even groot wordt. Dan zal het water veel minder snel weglopen", zegt boswachter Luc Hoogenstein tegen NH Nieuws.

Om het meer komt een zogenoemde natte zone. Daarin wordt veel riet geplant, omdat er steeds minder van is in het Naardermeer. De natuurbeheerders hopen op die manier veel soorten vogels terug te krijgen in het gebied. "Je zou het niet denken, maar het riet is een bron van leven. Er groeien veel planten tussen, er broeden vogels en er jagen veel libellensoorten", zegt Hoogenstein.