Songfestivallied Joost Klein binnen een dag twee miljoen keer bekeken

Zanger Joost Klein heeft binnen een dag twee miljoen views met zijn songfestivallied Europapa. Hij is daarmee de op een na best bekeken inzending op het officiële YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival. Klein presenteerde gisteren het nummer waarmee hij in mei zal optreden in Malmö. Zweden organiseert dit jaar het festival vanwege de overwinning van Loreen met Tattoo, vorig jaar in Liverpool. Klein omschreef de stijl van het lied als "veel 90's met een eigentijdse blik". In de tekst bezingt hij de voordelen van de open grenzen binnen Europa.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op het YouTube-kanaal heeft alleen de inzending van Oekraïne momenteel meer views dan Europapa. Teresa & Maria van alyona alyona en Jerry Heil heeft er met 2,4 miljoen kijkers 200.000 meer dan Klein, maar deze bijdrage staat dan ook al drie weken online. Klein torent ver boven andere landen uit. Zo volgt het elf dagen geleden gepresenteerde nummer van Polen met 1,7 miljoen kijkers, heeft Frankrijk er maar 500.000 en heeft Slovenië na een maand een miljoen. Mustii uit België doet het met 800.000 in tien dagen voor Before the party's over ook niet slecht. Ook een van de opvallendste inzendingen tot nu toe, No Rules! van Windows95man uit Finland komt niet verder dan 1,2 miljoen kliks.