Nederland in gesprek met Emiraten over uitlevering Promes

Nederland is met de Verenigde Arabische Emiraten in gesprek over de uitlevering van Quincy Promes. Het Openbaar Ministerie wil nog niet bevestigen dat er een formeel verzoek is gedaan aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt. Een woordvoerder bevestigt wel dat de Nederlandse voetballer gisteren is aangehouden op het vliegveld van Dubai.

Volgens de woordvoerder was dat "in verband met een lokale overtreding". Russische media maken melding van een verkeersongeval. Promes zou daarna de plaats van het ongeval zijn ontvlucht.

Promes is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. Hij was op trainingskamp met zijn club Spartak Moskou in Dubai. De rest van zijn team vloog gisteren terug naar Rusland, maar Promes werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

De advocaat van Promes wilde vanmiddag nog niet reageren op vragen van de NOS.

Nederland heeft uitleveringsverdrag

Nederland heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waarin is afgesproken dat beide landen personen uitleveren "die worden gezocht met het oog op strafvervolging of tenuitvoerlegging van een onherroepelijk vonnis".

Promes werd vorige maand bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van een grote lading cocaïne. Vorig jaar kreeg hij ook al 1,5 jaar cel voor het steken van zijn neef op een familiefeest.