PSV mogelijk zonder Veerman in 'zes punten-wedstrijd' tegen Feyenoord

De inzetbaarheid van Joey Veerman is onzeker voor PSV-trainer Peter Bosz in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van zondag (14.30 uur). "Ismael Saibari is in ieder geval niet inzetbaar", zegt Bosz op een persconferentie. De blessures van de middenvelders komen voor PSV op een uiterst ongelegen moment. Veerman raakte naar verluidt geblesseerd tijdens een training. Eerder dit jaar was hij al even uit de roulatie vanwege lichte kwetsuren. "Of hij er zondag bij is, weet ik morgen pas. Ik heb hem vandaag niet gezien, want hij is ziek", aldus Bosz. Saibari miste dit seizoen ook een aantal wedstrijden toen hij namens Marokko actief was op de Afrika Cup. Doorslaggevend duel? Het mogelijke gemis van de Marokkaan en de Volendammer is een aderlating voor de koploper van de eredivisie. De confrontatie met Feyenoord kan volgens Bosz doorslaggevend zijn voor het landskampioenschap, ook al staat zijn ploeg tien punten voor op de Rotterdammers. "Het is eigenlijk een zes punten-wedstrijd. Als we winnen, steek ik wel een sigaar op."

Bosz vindt zijn selectie sterk genoeg om de blessures op te vangen. "We hebben meer dan elf goede spelers en kampioen worden, dat moeten we met elkaar doen. Ik hoop dat Veerman er bij is, anders stel ik gewoon een andere goede speler op." Contract Babadi De opties op het middenveld zijn niet legio voor PSV, maar Guus Til, Malik Tillman en Jerdy Schouten zijn wel inzetbaar in de topper en ook de 18-jarige Isaac Babadi is een optie voor Bosz: "Ik ga Babadi eerst zelf vertellen of hij zondag in de basis staat." Jonge jongens zoals Babadi moeten wel goed begeleid worden volgens Bosz. "Dan vraag je of het wel verstandig is wat ze allemaal doen. Ze kunnen niet alles al perfect doen, daar komen ze gaandeweg pas achter."

