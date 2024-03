Strengere eisen aan kwaliteit gastouders

Er komen strengere eisen aan gastouders, mensen die tegen betaling opvang bieden aan kleine groepen kinderen. Het demissionaire kabinet wil in de wet extra kwaliteitseisen vastleggen.

Minister Van Gennip vindt dat de gastouders, net als kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang, ook aan 'pedagogische basisdoelen' moeten voldoen: ze moeten emotionele veiligheid bieden aan het kind, ze moeten persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en ze moeten normen en waarden overbrengen.

Verder worden alle gastouders verplicht zich elk jaar te laten coachen en ze moeten een achterwacht regelen die er binnen een kwartier kan zijn.

'Een op de vijf lage pedagogische kwaliteit'

Volgens Van Gennip biedt een grote groep gastouders hoogwaardige opvang, maar is er bij een op de vijf sprake van lage of zeer lage pedagogische kwaliteit. "Dat betekent dat kinderen in beperkte mate worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en dat is een gemiste kans", vindt ze.

Volgend jaar gaat de maximumuurprijs die gastouders mogen vragen omhoog met 21 cent. Nu is het maximum nog 7,53 euro.