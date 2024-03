Kritiek op besluit provincie Friesland tegen actief regenboogbeleid

Afgelopen woensdag namen de Provinciale Staten het voorstel met een kleine meerderheid aan. Het geld dat voor het actieve beleid was uitgetrokken, gaat terug in de algemene pot.

Het plan dat de Gedeputeerde Staten vorige maand lanceerden, leidde tot veel kritiek van partijen en maatschappelijke organisaties. Er werd tegen het voorstel gedemonstreerd en bij een commissievergadering over het onderwerp twee weken geleden was veel publiek aanwezig . Diverse sprekers uitten toen hun zorgen over het voorstel en vertelden persoonlijke verhalen.

Het voorstel kwam nadat in 2022 in de Provinciale Staten een motie was aangenomen om wel actief een regenboogbeleid te voeren. Daar moest jaarlijks 50.000 euro voor worden vrijgemaakt.

Een regenboogbeleid houdt in dat een overheid zich actief inzet voor onder meer de veiligheid en acceptatie van de lhbti-gemeenschap. Vorige maand gaf het Friese provinciebestuur aan geen actief beleid meer te willen voeren . Volgens gedeputeerde Wiersma (BBB) was dit geen taak van de provincie, maar lag dit bij de gemeenten. Bovendien zou er geen budget voor zijn.

Voor Wietse Hoekstra, bekend als dragqueen Curvalicious Diamond, is het besluit een flinke tegenslag. Hij was een van de sprekers die tijdens de commissievergadering een persoonlijk verhaal vertelden.

"Ik heb geprobeerd met mijn verhaal een beetje indruk te maken op de mensen en te zeggen: het gaat helemaal niet zo goed met Friesland", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "Ik hoor nog dagelijks scheldwoorden en mensen die me naroepen, of ik zie haatreacties voorbij komen op sociale media. Het is nodig om met elkaar te laten zien dat het belangrijk is om mensen te laten leven zoals ze zijn."

'Slechte zaak'

Ook televisiemaker Sipke Jan Bousema is verbijsterd. Hij was een van de initiatiefnemers van de protesten. "De woorden van de provincie zijn niet veel waard, want die komen ze niet na. En dan wel die vlag laten wapperen en zeggen dat dat genoeg is. Het is niet genoeg."

Friesland noemt zich sinds 2020 een Regenboogprovincie, maar zonder daar actief aan te werken en er geld in te steken, is dat een holle frase, vindt Bousema. "Dit is een slechte zaak, voor alle Friezen."

Rol provincie

Mirka Antolovic, directeur van discriminatiemeldpunt Tûmba, zegt teleurgesteld te zijn in het besluit. "Het is vooral triest dat je 'nee' zegt. Dat komt als afwijzing naar de gemeenschap toe heel hard aan", zegt ze.

Volgens Antolovic heeft de lhbti-gemeenschap behoefte aan een regierol van de provincie, zodat mensen weten waar ze hulp moeten zoeken. "Het is niet zo dat de provincie alles moet aanjagen en alles moet doen. Er zijn betrokken groepen in Friesland die hiermee aan de slag zijn."

Ondanks het besluit wil Tûmba in gesprek blijven met de politiek, zegt Antolovic. "Een regenboogbeleid is wel onderdeel van inclusiebeleid, dat kun je niet wegvegen." Ook hoopt ze dat de provincie laat zien er voor iedereen te zijn. "Ik denk niet dat iemand ontkent dat dit nodig is."